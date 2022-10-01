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Altın fiyatları ne kadar? 1 Ekim Cumartesi gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 1 Ekim Cumartesi gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
Altın alacaklar ya da elindeki altını satmak isteyenler fiyatları yakından takip ediyor. Altın bugün ne kadar? Gram altın yükseldi mi? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? soruları araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yükseldi mi? İşte 1 Ekim Cumartesi güncel altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 1 Ekim 2022 Cumartesi 11:14
Güncelleme Tarihi: 1 Ekim 2022 Cumartesi 11:43
Altın fiyatları ne kadar? 1 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın yükseliyor mu? Son günlerde düşüş eğiliminde olan altın fiyatları haftanın son işlem gününde ne kadar oldu? İşte 1 Ekim Cumartesi altın fiyatları....
Altın fiyatları ne kadar? 1 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Gram altın fiyatı alış: 987,65 satış: 987,86
Altın fiyatları ne kadar? 1 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
Yarım altın fiyatı alış: 3.229,00 satış: 3.297,00
Altın fiyatları ne kadar? 1 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
Ons altın fiyatı alış: 1.661 satış: 1.661
Altın fiyatları ne kadar? 1 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
Cumhuriyet altını fiyatı alış: 6.656,00 satış: 6.757,00