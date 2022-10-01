Altın fiyatları ne kadar? 1 Ekim Cumartesi gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

Altın alacaklar ya da elindeki altını satmak isteyenler fiyatları yakından takip ediyor. Altın bugün ne kadar? Gram altın yükseldi mi? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? soruları araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yükseldi mi? İşte 1 Ekim Cumartesi güncel altın fiyatları...