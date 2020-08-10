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Haberler Galeri Altın fiyatları ne kadar? 10 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 10 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın güne nasıl başladı? Geçtiğimiz hafta perşembe gününe kadar altının ons fiyatının tarihi rakamlar görmesinin ardından cuma günü itibari ile altın fiyatları düşmeye başladı. Geçtiğimiz hafta peş peşe yaşanan rekorlar sonrası gözler çeyrek ve gram altın fiyatları ile ilgili son duruma çevrilmişti. İşte 10 Ağustos Pazartesi altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 09:22 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 09:34
Altın fiyatları ne kadar? 10 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Geçtiğimiz hafta perşembe gününe kadar altının ons fiyatının tarihi rakamlar görmesinin ardından cuma günü itibari ile altın fiyatları düşmeye başladı. Geçtiğimiz hafta peş peşe yaşanan rekorlar sonrası gözler çeyrek ve gram altın fiyatları ile ilgili son duruma çevrilmişti.

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Altın fiyatları ne kadar? 10 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 10 Ağustos Pazartesi altın fiyatları....

Altın fiyatları ne kadar? 10 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.225,00

SATIŞ: 3.388,10

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.235,00

SATIŞ: 3.284,00

Altın fiyatları ne kadar? 10 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.119,50

SATIŞ: 3.182,56

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.565,40

SATIŞ: 1.669,50

Altın fiyatları ne kadar? 10 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 785,10

SATIŞ: 834,80

GRAM ALTIN

ALIŞ: 476,90

SATIŞ: 477,15

Altın fiyatları ne kadar? 10 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 10 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
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