Altın fiyatları ne kadar? 10 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın güne nasıl başladı? Geçtiğimiz hafta perşembe gününe kadar altının ons fiyatının tarihi rakamlar görmesinin ardından cuma günü itibari ile altın fiyatları düşmeye başladı. Geçtiğimiz hafta peş peşe yaşanan rekorlar sonrası gözler çeyrek ve gram altın fiyatları ile ilgili son duruma çevrilmişti. İşte 10 Ağustos Pazartesi altın fiyatları...