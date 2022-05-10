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Altın fiyatları ne kadar? 10 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 10 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın bugüne nasıl başladı? Altını yatırım aracı olarak tercih edenler fiyatlarda yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki çeyrek altın yükseldi mi? Gram altın ne kadar? İşte 10 Mayıs Salı altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 08:48
Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 08:55
Altın fiyatları yükseldi mi? Altın bugün ne kadar? soruları özellikle yaz aylarına yaklaşırken evlenecek olanlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Peki altın bugüne nasıl başladı? İşte 10 Mayıs Salı güncel, anlık altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 905,51 TL
SATIŞ: 905,64 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.495,00 TL
SATIŞ: 1.515,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.990,00 TL
SATIŞ: 3.031,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 5.970,00 TL
SATIŞ: 6.040,00 TL