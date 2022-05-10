Altın fiyatları ne kadar? 10 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın bugüne nasıl başladı? Altını yatırım aracı olarak tercih edenler fiyatlarda yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki çeyrek altın yükseldi mi? Gram altın ne kadar? İşte 10 Mayıs Salı altın fiyatları...