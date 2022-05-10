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Haberler Galeri Altın fiyatları ne kadar? 10 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 10 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın bugüne nasıl başladı? Altını yatırım aracı olarak tercih edenler fiyatlarda yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki çeyrek altın yükseldi mi? Gram altın ne kadar? İşte 10 Mayıs Salı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 08:48 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 08:55
Altın fiyatları ne kadar? 10 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları yükseldi mi? Altın bugün ne kadar? soruları özellikle yaz aylarına yaklaşırken evlenecek olanlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Peki altın bugüne nasıl başladı? İşte 10 Mayıs Salı güncel, anlık altın fiyatları...

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Altın fiyatları ne kadar? 10 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları...

GRAM ALTIN
ALIŞ: 905,51 TL
SATIŞ: 905,64 TL

Altın fiyatları ne kadar? 10 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.495,00 TL
SATIŞ: 1.515,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 10 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları...

YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.990,00 TL
SATIŞ: 3.031,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 10 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları...

TAM ALTIN
ALIŞ: 5.970,00 TL
SATIŞ: 6.040,00 TL

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