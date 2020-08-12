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Haberler Galeri Altın fiyatları ne kadar? 12 Ağustos Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 12 Ağustos Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın güne nasıl başladı? Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 5,84 azalışla 452,90 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 734,00 lira, Cumhuriyet altını 3.006,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 5,84 düşüşle 452,90 liradan işlem gördü. İşte 12 Ağustos Çarşamba altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:27 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:35
Altın fiyatları ne kadar? 12 Ağustos Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 734,00 lira, Cumhuriyet altını 3.006,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 5,84 düşüşle 452,90 liradan işlem gördü.

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Altın fiyatları ne kadar? 12 Ağustos Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 12 Ağustos Çarşamba altın fiyatları....

Altın fiyatları ne kadar? 12 Ağustos Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.419,90

SATIŞ: 1.461,60

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.914,57

SATIŞ: 2.973,65

Altın fiyatları ne kadar? 12 Ağustos Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.018,00

SATIŞ: 3.064,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.925,30

SATIŞ: 2.967,40

Altın fiyatları ne kadar? 12 Ağustos Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK

ALIŞ: 396,61

SATIŞ: 411,95

REŞAT ALTINI

ALIŞ: 3.125,07

SATIŞ: 3.248,25

Altın fiyatları ne kadar? 12 Ağustos Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 12 Ağustos Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
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