Altın fiyatları ne kadar? 12 Ekim Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cuma günü İstanbul Kapalıçarşı'da 489,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 489,50 liradan, 3 bin 224 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 245 liradan, 446,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 450,25 liradan, 3 bin 151 liradan alınan tam altın 3 bin 171 liradan, bin 575 liradan alınan yarım altın bin 585 liradan ve 788 liradan alınan çeyrek altın 793 liradan satıldı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 12 Ekim Pazartesi altın fiyatları...