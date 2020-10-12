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Haberler Galeri Altın fiyatları ne kadar? 12 Ekim Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 12 Ekim Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cuma günü İstanbul Kapalıçarşı'da 489,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 489,50 liradan, 3 bin 224 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 245 liradan, 446,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 450,25 liradan, 3 bin 151 liradan alınan tam altın 3 bin 171 liradan, bin 575 liradan alınan yarım altın bin 585 liradan ve 788 liradan alınan çeyrek altın 793 liradan satıldı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 12 Ekim Pazartesi altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 09:14 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 09:14
Altın fiyatları ne kadar? 12 Ekim Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Güvenli liman olarak tercih edilen altının fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? soruları merak ediliyor.

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Altın fiyatları ne kadar? 12 Ekim Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Geçtiğimiz hafta altın piyasasında, en düşük 472 bin lira, en yüksek 488 bin 614,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 487 bin 800 liradan tamamladı.

Altın fiyatları ne kadar? 12 Ekim Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

GRAM ALTIN
ALIŞ:488,82 TL
SATIŞ: 488,96 TL

Altın fiyatları ne kadar? 12 Ekim Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 792,40 TL
SATIŞ: 801,40 TL

Altın fiyatları ne kadar? 12 Ekim Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.584,90 TL
SATIŞ: 1.600,80 TL

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