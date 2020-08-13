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Altın fiyatları ne kadar? 13 Ağustos Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 13 Ağustos Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın güne nasıl başladı? Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,46 artışla 455,00 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 737,00 lira, Cumhuriyet altını 3.018,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,46 yükselişle 455,00 liradan işlem gördü. İşte 13 Ağustos Perşembe altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2020 Perşembe 09:46
Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2020 Perşembe 09:51
Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 737,00 lira, Cumhuriyet altını 3.018,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,46 yükselişle 455,00 liradan işlem gördü.
Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 13 Ağustos Perşembe altın fiyatları....
GRAM ALTIN
ALIŞ: 454,72
SATIŞ: 454,81
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.470,20
SATIŞ: 1.512,50
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.925,52
SATIŞ: 2.984,80
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.028,00
SATIŞ: 3.073,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.028,80
SATIŞ: 3.093,80
22 AYAR ALTIN BİLEZİK
ALIŞ: 410,65
SATIŞ: 426,53
REŞAT ALTINI
ALIŞ: 3.125,07
SATIŞ: 3.248,25