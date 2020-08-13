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Haberler Galeri Altın fiyatları ne kadar? 13 Ağustos Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 13 Ağustos Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın güne nasıl başladı? Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,46 artışla 455,00 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 737,00 lira, Cumhuriyet altını 3.018,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,46 yükselişle 455,00 liradan işlem gördü. İşte 13 Ağustos Perşembe altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2020 Perşembe 09:46 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2020 Perşembe 09:51
Altın fiyatları ne kadar? 13 Ağustos Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 737,00 lira, Cumhuriyet altını 3.018,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,46 yükselişle 455,00 liradan işlem gördü.

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Altın fiyatları ne kadar? 13 Ağustos Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 13 Ağustos Perşembe altın fiyatları....

Altın fiyatları ne kadar? 13 Ağustos Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

GRAM ALTIN

ALIŞ: 454,72

SATIŞ: 454,81

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.470,20

SATIŞ: 1.512,50

Altın fiyatları ne kadar? 13 Ağustos Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.925,52

SATIŞ: 2.984,80

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.028,00

SATIŞ: 3.073,00

Altın fiyatları ne kadar? 13 Ağustos Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.028,80

SATIŞ: 3.093,80

22 AYAR ALTIN BİLEZİK

ALIŞ: 410,65

SATIŞ: 426,53

Altın fiyatları ne kadar? 13 Ağustos Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

REŞAT ALTINI

ALIŞ: 3.125,07

SATIŞ: 3.248,25

Altın fiyatları ne kadar? 13 Ağustos Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

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