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Haberler Galeri Altın fiyatları ne kadar? 13 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 13 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın yükseldi mi? soruları altını yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından araştırılıyor. İşte 13 Nisan Çarşamba güncel, anlık altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 09:50
Altın fiyatları ne kadar? 13 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın yükseldi mi? soruları araştırılıyor. İşte 13 Nisan Çarşamba güncel, anlık altın fiyatları...

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Altın fiyatları ne kadar? 13 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları...

GRAM ALTIN
ALIŞ: 922,11 TL
SATIŞ: 922,31 TL

Altın fiyatları ne kadar? 13 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.499,00 TL
SATIŞ: 1.513,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 13 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları...

YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.997,00 TL
SATIŞ: 3.027,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 13 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları...

TAM ALTIN
ALIŞ: 5.985,00 TL
SATIŞ: 6.033,00 TL

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