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Altın fiyatları ne kadar? 13 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 13 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın yükseldi mi? soruları altını yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından araştırılıyor. İşte 13 Nisan Çarşamba güncel, anlık altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 09:50
Altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın yükseldi mi? soruları araştırılıyor. İşte 13 Nisan Çarşamba güncel, anlık altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 922,11 TL
SATIŞ: 922,31 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.499,00 TL
SATIŞ: 1.513,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.997,00 TL
SATIŞ: 3.027,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 5.985,00 TL
SATIŞ: 6.033,00 TL