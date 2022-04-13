Altın fiyatları ne kadar? 13 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 13 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın yükseldi mi? soruları altını yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından araştırılıyor. İşte 13 Nisan Çarşamba güncel, anlık altın fiyatları...