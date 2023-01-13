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Altın fiyatları ne kadar? 13 Ocak Cuma altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altını yatırım aracı olarak tercih edenler 'Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? sorularını araştırıyor. İşte 13 Ocak Cuma güncel, anlık altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 09:39Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 09:53
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın, gram altın yükseldi mi? soruları altını yatırım aracı olarak değerlendirenler tarafından araştırılıyor. Peki bugün altın piyasasında son durum ne? İşte 13 Ocak Cuma altın fiyatları...