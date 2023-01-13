Altın fiyatları ne kadar? 13 Ocak Cuma altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 13 Ocak Cuma altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altını yatırım aracı olarak tercih edenler 'Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? sorularını araştırıyor. İşte 13 Ocak Cuma güncel, anlık altın fiyatları...