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Haberler Galeri Altın fiyatları ne kadar? 13 Ocak Cuma altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 13 Ocak Cuma altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altını yatırım aracı olarak tercih edenler 'Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? sorularını araştırıyor. İşte 13 Ocak Cuma güncel, anlık altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 09:39 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 09:53
Altın fiyatları ne kadar? 13 Ocak Cuma altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın, gram altın yükseldi mi? soruları altını yatırım aracı olarak değerlendirenler tarafından araştırılıyor. Peki bugün altın piyasasında son durum ne? İşte 13 Ocak Cuma altın fiyatları...

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Altın fiyatları ne kadar? 13 Ocak Cuma altın fiyatları...

Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,52 artarak 1 milyon 151 bin liraya çıktı.

Altın fiyatları ne kadar? 13 Ocak Cuma altın fiyatları...

GRAM ALTIN 1148 LİRAYI TEST ETTİ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altında gerçekleşen sert yükselişin etkisiyle birlikte rekor kırmaya devam diyor.

Altın fiyatları ne kadar? 13 Ocak Cuma altın fiyatları...

Perşembe gününe 1132 liradan başlayan gram altın 1148 lirayı görerek tüm zamanların zirvesini test etti. Gram altın günü 1146 liradan kapattı.

Altın fiyatları ne kadar? 13 Ocak Cuma altın fiyatları...

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