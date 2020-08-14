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Altın fiyatları ne kadar? 14 Ağustos Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 14 Ağustos Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın güne nasıl başladı? Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,40 artışla 456,80 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 740,00 lira, Cumhuriyet altını 3.030,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 yükselişle 456,80 liradan işlem gördü. İşte 14 Ağustos Cuma altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2020 Cuma 09:51
Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2020 Cuma 09:55
Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 740,00 lira, Cumhuriyet altını 3.030,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 yükselişle 456,80 liradan işlem gördü.
Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 14 Ağustos Cuma altın fiyatları....
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.938,59
SATIŞ: 2.998,14
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.045,00
SATIŞ: 3.091,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.074,20
SATIŞ: 3.132,50
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 416,80
SATIŞ: 432,92