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Haberler Galeri Altın fiyatları ne kadar? 14 Ağustos Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 14 Ağustos Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın güne nasıl başladı? Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,40 artışla 456,80 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 740,00 lira, Cumhuriyet altını 3.030,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 yükselişle 456,80 liradan işlem gördü. İşte 14 Ağustos Cuma altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2020 Cuma 09:51 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2020 Cuma 09:55
Altın fiyatları ne kadar? 14 Ağustos Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 740,00 lira, Cumhuriyet altını 3.030,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 yükselişle 456,80 liradan işlem gördü.

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Altın fiyatları ne kadar? 14 Ağustos Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 14 Ağustos Cuma altın fiyatları....

Altın fiyatları ne kadar? 14 Ağustos Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.938,59

SATIŞ: 2.998,14

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.045,00

SATIŞ: 3.091,00

Altın fiyatları ne kadar? 14 Ağustos Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.074,20

SATIŞ: 3.132,50

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 416,80

SATIŞ: 432,92

Altın fiyatları ne kadar? 14 Ağustos Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 14 Ağustos Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
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