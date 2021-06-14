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Altın fiyatları ne kadar? 14 Haziran Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 14 Haziran Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın almak ya da elindeki altını satmak isteyenler altın fiyatlarını araştırıyor. Peki altın yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 14 Haziran Pazartesi altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 09:13
Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 09:18
Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte 14 Haziran Pazartesi güncel ve anlık altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 502,73 TL
SATIŞ: 502,84 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 814,00 TL
SATIŞ: 830,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.627,00 TL
SATIŞ: 1.661,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.237,41 TL
SATIŞ: 3.299,99 TL