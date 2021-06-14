Altın fiyatları ne kadar? 14 Haziran Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 14 Haziran Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın almak ya da elindeki altını satmak isteyenler altın fiyatlarını araştırıyor. Peki altın yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 14 Haziran Pazartesi altın fiyatları...