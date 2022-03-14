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Altın fiyatları ne kadar? 14 Mart Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 14 Mart Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Altın alacaklar ve elindeki altını satmak isteyenler altın fiyatlarını yakından araştırıyor. İşte 14 Mart Pazartesi güncel, anlık altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 08:57
Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 08:58
Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları ne kadar? Gram altın yükseldi mi? Çeyrek altın ne kadar? soruları araştırılıyor. İşte 14 Mart Pazartesi altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 938,80 TL
SATIŞ: 939,39 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.524,00 TL
SATIŞ: 1.547,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.053,00 TL
SATIŞ: 3.095,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 5.983,78 TL
SATIŞ: 6.104,95 TL