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Haberler Galeri Altın fiyatları ne kadar? 14 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 14 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İşte 14 Şubat Pazartesi güncel, anlık altın fiyatları....

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 09:21
Altın fiyatları ne kadar? 14 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın almak ya da elindeki altını satmak isteyenler altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın yükseldi mi? Çeyrek altın ne kadar? soruları araştırılıyor. İşte 14 Şubat Pazartesi güncel altın fiyatları...

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Altın fiyatları ne kadar? 14 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları...

GRAM ALTIN
ALIŞ: 805,63 TL
SATIŞ: 805,77 TL

Altın fiyatları ne kadar? 14 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.305,00 TL
SATIŞ: 1.330,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 14 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları...

YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.619,00 TL
SATIŞ: 2.659,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 14 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları...

TAM ALTIN
ALIŞ: 5.165,23 TL
SATIŞ: 5.265,79 TL

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