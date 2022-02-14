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Altın fiyatları ne kadar? 14 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 14 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İşte 14 Şubat Pazartesi güncel, anlık altın fiyatları....
Giriş Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 09:21
Altın almak ya da elindeki altını satmak isteyenler altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın yükseldi mi? Çeyrek altın ne kadar? soruları araştırılıyor. İşte 14 Şubat Pazartesi güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 805,63 TL
SATIŞ: 805,77 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.305,00 TL
SATIŞ: 1.330,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.619,00 TL
SATIŞ: 2.659,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 5.165,23 TL
SATIŞ: 5.265,79 TL