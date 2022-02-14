Altın fiyatları ne kadar? 14 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın almak ya da elindeki altını satmak isteyenler altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın yükseldi mi? Çeyrek altın ne kadar? soruları araştırılıyor. İşte 14 Şubat Pazartesi güncel altın fiyatları...