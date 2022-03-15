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Haberler Galeri Altın fiyatları ne kadar? 15 Mart Salı gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 15 Mart Salı gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Altın alacaklar ya da elindeki altını satmak isteyenler altın fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte 15 Mart Salı güncel, anlık altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 09:06 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 09:07
Altın fiyatları ne kadar? 15 Mart Salı gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın yükseldi mi? Gram altın ne kadar? soruları altını yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından araştırılıyor. Peki altın bugüne nasıl başladı? İşte 15 Mart güncel altın fiyatları...

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Altın fiyatları ne kadar? 15 Mart Salı gram altın, çeyrek altın fiyatları...

GRAM ALTIN
ALIŞ: 921,32 TL
SATIŞ: 921,56 TL

Altın fiyatları ne kadar? 15 Mart Salı gram altın, çeyrek altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.494,00 TL
SATIŞ: 1.515,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 15 Mart Salı gram altın, çeyrek altın fiyatları...

YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.991,00 TL
SATIŞ: 3.031,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 15 Mart Salı gram altın, çeyrek altın fiyatları...

TAM ALTIN
ALIŞ: 5.928,47 TL
SATIŞ: 6.045,66 TL

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