Haberler
Galeri
Altın fiyatları ne kadar? 15 Mart Salı gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 15 Mart Salı gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Altın alacaklar ya da elindeki altını satmak isteyenler altın fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte 15 Mart Salı güncel, anlık altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 09:06
Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 09:07
Altın yükseldi mi? Gram altın ne kadar? soruları altını yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından araştırılıyor. Peki altın bugüne nasıl başladı? İşte 15 Mart güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 921,32 TL
SATIŞ: 921,56 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.494,00 TL
SATIŞ: 1.515,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.991,00 TL
SATIŞ: 3.031,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 5.928,47 TL
SATIŞ: 6.045,66 TL