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Altın fiyatları ne kadar? 15 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 15 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın alacaklar ya da altın satmak isteyenler fiyatlarda yaşanan son dakika gelişmelerini araştırıyor. Altın düştü mü? Gram ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? soruları araştırılıyor. İşte 15 Nisan Cuma güncel, anlık altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 08:56
Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 08:58
Altın bugüne nasıl başladı? Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın ne kadar? soruları altın yatırımcısı ve evlenecek olanlar tarafından sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İşte 15 Nisan Cuma altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 927,32 TL
SATIŞ: 928,04 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.507,00 TL
SATIŞ: 1.523,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.014,00 TL
SATIŞ: 3.046,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 6.019,00 TL
SATIŞ: 6.070,00 TL