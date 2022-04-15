Altın fiyatları ne kadar? 15 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın alacaklar ya da altın satmak isteyenler fiyatlarda yaşanan son dakika gelişmelerini araştırıyor. Altın düştü mü? Gram ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? soruları araştırılıyor. İşte 15 Nisan Cuma güncel, anlık altın fiyatları...