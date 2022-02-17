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Altın fiyatları ne kadar? 17 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 17 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın alacaklar ya da satmak isteyenler fiyatları yakından araştırıyor. Peki altın bugüne nasıl başladı? Çeyrek altın, gram altın ne kadar? İşte 17 Şubat Perşembe altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 09:07
Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 09:07
Altın yeni güne nasıl başladı? Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın yükseldi mi? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İşte 17 Şubat Perşembe altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 817,58 TL
SATIŞ: 817,71 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.329,00 TL
SATIŞ: 1.351,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.663,00 TL
SATIŞ: 2.701,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 5.225,25 TL
SATIŞ: 5.326,97 TL