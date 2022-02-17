Altın fiyatları ne kadar? 17 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 17 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın alacaklar ya da satmak isteyenler fiyatları yakından araştırıyor. Peki altın bugüne nasıl başladı? Çeyrek altın, gram altın ne kadar? İşte 17 Şubat Perşembe altın fiyatları...