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Haberler Galeri Altın fiyatları ne kadar? 17 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 17 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın alacaklar ya da satmak isteyenler fiyatları yakından araştırıyor. Peki altın bugüne nasıl başladı? Çeyrek altın, gram altın ne kadar? İşte 17 Şubat Perşembe altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 09:07 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 09:07
Altın fiyatları ne kadar? 17 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın yeni güne nasıl başladı? Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın yükseldi mi? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İşte 17 Şubat Perşembe altın fiyatları...

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Altın fiyatları ne kadar? 17 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları...

GRAM ALTIN
ALIŞ: 817,58 TL
SATIŞ: 817,71 TL

Altın fiyatları ne kadar? 17 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.329,00 TL
SATIŞ: 1.351,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 17 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları...

YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.663,00 TL
SATIŞ: 2.701,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 17 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları...

TAM ALTIN
ALIŞ: 5.225,25 TL
SATIŞ: 5.326,97 TL

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