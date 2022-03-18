Altın fiyatları ne kadar? 18 Mart Cuma gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 18 Mart Cuma gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın alacaklar ya da elindeki altını satmak isteyenler altın fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte 18 Mart güncel, anlık gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...