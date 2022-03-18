HaberlerGaleriAltın fiyatları ne kadar? 18 Mart Cuma gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 18 Mart Cuma gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın alacaklar ya da elindeki altını satmak isteyenler altın fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte 18 Mart güncel, anlık gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 08:46
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Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın yükseldi mi? soruları araştırılıyor. İşte 18 Mart Cuma güncel altın fiyatları...