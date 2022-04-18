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Altın fiyatları ne kadar? 18 Nisan Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 18 Nisan Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın yeni haftaya nasıl başladı? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın alacaklar ya da elindeki altını satmak isteyenler fiyatları araştırıyor. İşte 18 Nisan Pazartesi güncel, anlık altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 09:08
Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 09:44
Gram altın ne kadar? Çeyrek altın yükseldi mi? Altını yatırım aracı olarak tercih edenler ve evlenecek olanlar altın fiyatlarını araştırıyor. Peki altın bugün ne kadar? İşte 18 Nisan Pazartesi güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 933,72 TL
SATIŞ: 933,92 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.517,00 TL
SATIŞ: 1.533,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.032,00 TL
SATIŞ: 3.066,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 6.055,00 TL
SATIŞ: 6.110,00 TL