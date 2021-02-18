Altın fiyatları bugün ne kadar? Dün kapanışta çeyrek altın 642,00 lira, Cumhuriyet altını 2.644,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 1,53 düşüşle 398,20 liradan işlem gördü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları yükseldi mi? İşte 18 Şubat Perşembe altın fiyatları... Altın piyasasında dün, en düşük 401 bin 280 lirayı, en yüksek ise 405 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 artışla 404 bin liradan tamamladı. GRAM ALTIN ÇEYREK ALTIN YARIM ALTIN TAM ALTIN CUMHURİYET ALTIN