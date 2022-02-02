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Haberler Galeri Altın fiyatları ne kadar? 2 Şubat Çarşamba gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 2 Şubat Çarşamba gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın düştü mü? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki altın bugüne nasıl başladı? İşte 2 Şubat Çarşamba güncel, anlık altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 2 Şubat 2022 Çarşamba 08:50
Altın fiyatları ne kadar? 2 Şubat Çarşamba gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın almak ya da elindeki altını satmak isteyenler altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Altın bugüne nasıl başladı? Çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 2 Şubat Çarşamba güncel altın fiyatları...

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Altın fiyatları ne kadar? 2 Şubat Çarşamba gram altın, çeyrek altın fiyatları...

GRAM ALTIN
ALIŞ: 773,86 TL
SATIŞ: 774,01 TL

Altın fiyatları ne kadar? 2 Şubat Çarşamba gram altın, çeyrek altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.254,00 TL
SATIŞ: 1.280,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 2 Şubat Çarşamba gram altın, çeyrek altın fiyatları...

YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.516,00 TL
SATIŞ: 2.560,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 2 Şubat Çarşamba gram altın, çeyrek altın fiyatları...

TAM ALTIN
ALIŞ: 4.981,86 TL
SATIŞ: 5.080,82 TL

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