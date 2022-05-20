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Haberler Galeri Altın fiyatları ne kadar? 20 Mayıs Cuma gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 20 Mayıs Cuma gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar? Altın alacaklar ya da elindeki altın satmak isteyenler fiyatları yakından takip ediyor. İşte 20 Mayıs Cuma güncel, anlık altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 08:47 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 08:52
Altın fiyatları ne kadar? 20 Mayıs Cuma gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları yükseldi mi? Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. Düğün sezonunun da hız kazanması ile birlikte altın fiyatları yakından takip ediliyor. İşte 20 Mayıs Cuma güncel altın fiyatları...

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Altın fiyatları ne kadar? 20 Mayıs Cuma gram altın, çeyrek altın fiyatları...

GRAM ALTIN
ALIŞ: 946,17 TL
SATIŞ: 946,33 TL

Altın fiyatları ne kadar? 20 Mayıs Cuma gram altın, çeyrek altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.546,00 TL
SATIŞ: 1.567,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 20 Mayıs Cuma gram altın, çeyrek altın fiyatları...

YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.092,00 TL
SATIŞ: 3.135,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 20 Mayıs Cuma gram altın, çeyrek altın fiyatları...

TAM ALTIN
ALIŞ: 6.174,00 TL
SATIŞ: 6.248,00 TL

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