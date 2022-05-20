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Altın fiyatları ne kadar? 20 Mayıs Cuma gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 20 Mayıs Cuma gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar? Altın alacaklar ya da elindeki altın satmak isteyenler fiyatları yakından takip ediyor. İşte 20 Mayıs Cuma güncel, anlık altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 08:47
Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 08:52
Altın fiyatları yükseldi mi? Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. Düğün sezonunun da hız kazanması ile birlikte altın fiyatları yakından takip ediliyor. İşte 20 Mayıs Cuma güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 946,17 TL
SATIŞ: 946,33 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.546,00 TL
SATIŞ: 1.567,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.092,00 TL
SATIŞ: 3.135,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 6.174,00 TL
SATIŞ: 6.248,00 TL