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Altın fiyatları ne kadar? 20 Nisan Çarşamba gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 20 Nisan Çarşamba gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın alacaklar ya da elindeki altını satmak isteyenler fiyatları araştırıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 20 Nisan Çarşamba güncel altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 09:13
Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 09:13
Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın ne kadar? İşte 20 Nisan Çarşamba güncel, anlık altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 915,95 TL
SATIŞ: 916,13 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.490,00 TL
SATIŞ: 1.505,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.980,00 TL
SATIŞ: 3.011,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 5.950,00 TL
SATIŞ: 5.999,00 TL