Altın fiyatları ne kadar? 20 Nisan Çarşamba gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın alacaklar ya da elindeki altını satmak isteyenler fiyatları araştırıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 20 Nisan Çarşamba güncel altın fiyatları...