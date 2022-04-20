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Haberler Galeri Altın fiyatları ne kadar? 20 Nisan Çarşamba gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 20 Nisan Çarşamba gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın alacaklar ya da elindeki altını satmak isteyenler fiyatları araştırıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 20 Nisan Çarşamba güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 09:13 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 09:13
Altın fiyatları ne kadar? 20 Nisan Çarşamba gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın ne kadar? İşte 20 Nisan Çarşamba güncel, anlık altın fiyatları...

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Altın fiyatları ne kadar? 20 Nisan Çarşamba gram altın, çeyrek altın fiyatları...

GRAM ALTIN
ALIŞ: 915,95 TL
SATIŞ: 916,13 TL

Altın fiyatları ne kadar? 20 Nisan Çarşamba gram altın, çeyrek altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.490,00 TL
SATIŞ: 1.505,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 20 Nisan Çarşamba gram altın, çeyrek altın fiyatları...

YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.980,00 TL
SATIŞ: 3.011,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 20 Nisan Çarşamba gram altın, çeyrek altın fiyatları...

TAM ALTIN
ALIŞ: 5.950,00 TL
SATIŞ: 5.999,00 TL

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