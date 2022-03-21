Altın fiyatları ne kadar? 21 Mart Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altını yatırım aracı olarak tercih edenler 'Altın ne kadar? Gram altın yükseldi mi? Çeyrek altın ne kadar oldu?' sorularını araştırıyor. İşte 21 Mart Pazartesi güncel, anlık altın fiyatları...