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Altın fiyatları ne kadar? 21 Mart Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 21 Mart Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altını yatırım aracı olarak tercih edenler 'Altın ne kadar? Gram altın yükseldi mi? Çeyrek altın ne kadar oldu?' sorularını araştırıyor. İşte 21 Mart Pazartesi güncel, anlık altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 09:34
Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 09:34
Altın alacaklar ya da elindeki altını satmak isteyenler fiyatları yakından takip ediyor. Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın bugün ne kadar? 21 Mart Pazartesi güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 916,26 TL
SATIŞ: 916,48 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.488,00 TL
SATIŞ: 1.508,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.979,00 TL
SATIŞ: 3.017,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 5.940,00 TL
SATIŞ: 6.012,00 TL