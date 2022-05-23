  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Altın fiyatları ne kadar? 23 Mayıs Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 23 Mayıs Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? soruları altını yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından araştırılıyor. Gram altın yükseldi mi? Çeyrek altın ne kadar? İşte 23 Mayıs Pazartesi güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:23 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:27
Altın fiyatları ne kadar? 23 Mayıs Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın bugün yükseldi mi? Gram altın ne kadar? soruları haftanın ilk işlem gününde araştırılıyor. İşte 23 Mayıs Pazartesi güncel, anlık altın fiyatları...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Altın fiyatları ne kadar? 23 Mayıs Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...

GRAM ALTIN
ALIŞ: 951,21 TL
SATIŞ: 951,39 TL

Altın fiyatları ne kadar? 23 Mayıs Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.550,00 TL
SATIŞ: 1.571,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 23 Mayıs Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...

YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.099,00 TL
SATIŞ: 3.143,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 23 Mayıs Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...

TAM ALTIN
ALIŞ: 6.189,00 TL
SATIŞ: 6.263,00 TL

  • SON DAKİKA