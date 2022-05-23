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Altın fiyatları ne kadar? 23 Mayıs Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 23 Mayıs Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? soruları altını yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından araştırılıyor. Gram altın yükseldi mi? Çeyrek altın ne kadar? İşte 23 Mayıs Pazartesi güncel altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:23
Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:27
Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın bugün yükseldi mi? Gram altın ne kadar? soruları haftanın ilk işlem gününde araştırılıyor. İşte 23 Mayıs Pazartesi güncel, anlık altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 951,21 TL
SATIŞ: 951,39 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.550,00 TL
SATIŞ: 1.571,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.099,00 TL
SATIŞ: 3.143,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 6.189,00 TL
SATIŞ: 6.263,00 TL