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Haberler Galeri Altın fiyatları ne kadar? 23 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 23 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar? Altın alacaklar ya da elindeki altını satmak isteyenler altın fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte 23 Şubat Çarşamba güncel, anlık altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 08:55 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 08:55
Altın fiyatları ne kadar? 23 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları yükseldi mi? sorusu altını yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından araştırılıyor. Altın bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 23 Şubat Çarşamba altın fiyatları...

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Altın fiyatları ne kadar? 23 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları...

GRAM ALTIN
ALIŞ: 838,21 TL
SATIŞ: 838,36 TL

Altın fiyatları ne kadar? 23 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.367,00 TL
SATIŞ: 1.388,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 23 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları...

YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.738,00 TL
SATIŞ: 2.777,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 23 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları...

TAM ALTIN
ALIŞ: 5.455,26 TL
SATIŞ: 5.563,37 TL

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