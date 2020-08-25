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Altın fiyatları ne kadar? 25 Ağustos Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 25 Ağustos Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın güne nasıl başladı? Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,77 artışla 459,70 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 745,00 lira, Cumhuriyet altını 3.049,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,77 yükselişle 459,70 liradan işlem gördü. İşte 25 Ağustos Salı altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2020 Salı 09:25
Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2020 Salı 09:30
Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 745,00 lira, Cumhuriyet altını 3.049,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,77 yükselişle 459,70 liradan işlem gördü.
Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 25 Ağustos Salı altın fiyatları....
ATA ALTIN
Alış: 3.074,10
Satış: 3.142,60
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 3.066,00
Satış: 3.113,00
GRAM ALTIN
Alış: 459,34
Satış: 459,47
YARIM ALTIN
Alış: 1.491,50
Satış: 1.520,00
ÇEYREK ALTIN
Alış: 748,20
Satış: 759,20
TAM ALTIN
Alış: 2.959,04
Satış: 3.017,77