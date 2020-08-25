  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Altın fiyatları ne kadar? 25 Ağustos Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 25 Ağustos Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın güne nasıl başladı? Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,77 artışla 459,70 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 745,00 lira, Cumhuriyet altını 3.049,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,77 yükselişle 459,70 liradan işlem gördü. İşte 25 Ağustos Salı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2020 Salı 09:25 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2020 Salı 09:30
Altın fiyatları ne kadar? 25 Ağustos Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 745,00 lira, Cumhuriyet altını 3.049,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,77 yükselişle 459,70 liradan işlem gördü.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Altın fiyatları ne kadar? 25 Ağustos Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 25 Ağustos Salı altın fiyatları....

Altın fiyatları ne kadar? 25 Ağustos Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

ATA ALTIN

Alış: 3.074,10
Satış: 3.142,60

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.066,00
Satış: 3.113,00

Altın fiyatları ne kadar? 25 Ağustos Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Alış: 459,34
Satış: 459,47

YARIM ALTIN

Alış: 1.491,50
Satış: 1.520,00

Altın fiyatları ne kadar? 25 Ağustos Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN

Alış: 748,20
Satış: 759,20

TAM ALTIN

Alış: 2.959,04
Satış: 3.017,77

Altın fiyatları ne kadar? 25 Ağustos Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 25 Ağustos Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Konut kredisi faiz oranları ne kadar? Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor?
Konut kredisi faiz oranları ne kadar? Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor?
  • SON DAKİKA