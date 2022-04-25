Altın fiyatları ne kadar? 25 Nisan Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 25 Nisan Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altını yatırım aracı olarak tercih edenler fiyatlarda yaşanan son dakika gelişmelerini araştırıyor. İşte 25 Nisan Pazartesi güncel, anlık altın fiyatları...