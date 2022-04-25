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Altın fiyatları ne kadar? 25 Nisan Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 25 Nisan Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altını yatırım aracı olarak tercih edenler fiyatlarda yaşanan son dakika gelişmelerini araştırıyor. İşte 25 Nisan Pazartesi güncel, anlık altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 09:03
Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 09:03
Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın yatırım aracı olarak seçenler ve evlenecekler fiyatları araştırıyor. İşte 25 Nisan Pazartesi güncel, anlık altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 909,74 TL
SATIŞ: 909,93 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.483,00 TL
SATIŞ: 1.500,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.965,00 TL
SATIŞ: 3.001,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 5.920,00 TL
SATIŞ: 5.980,00 TL