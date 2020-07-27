  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Altın fiyatları ne kadar? 27 Temmuz Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 27 Temmuz Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın güne nasıl başladı? Covid-19 pandemisinin etkisini yeniden artırdığına ilişkin gelimelerin etkisiyle artan güvenli liman talebi, altın fiyatlarını 1,923.20 dolar ile yeni tarihi rekor düzeye taşıdı. Yatırımcılar, birçok ülkede hızla artan yeni Covid-19 vakaları nedeniyle, ekonomide yaygın bir şekilde yeni kapanma ve kısıtlamaların gelebileceğine ilişkin endişelerle, başta altın olmak üzere güvenli liman sayılan yatırım araçlarına yöneldiler. İşte 27 Temmuz Pazartesi altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:24 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:30
Altın fiyatları ne kadar? 27 Temmuz Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Yatırımcılar, birçok ülkede hızla artan yeni Covid-19 vakaları nedeniyle, ekonomide yaygın bir şekilde yeni kapanma ve kısıtlamaların gelebileceğine ilişkin endişelerle, başta altın olmak üzere güvenli liman sayılan yatırım araçlarına yöneldiler.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Altın fiyatları ne kadar? 27 Temmuz Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 27 Temmuz Pazartesi altın fiyatları....

Altın fiyatları ne kadar? 27 Temmuz Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.857,00
SATIŞ: 2.875,40

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.802,00
SATIŞ: 2.832,00

Altın fiyatları ne kadar? 27 Temmuz Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.701,87
SATIŞ: 2.753,38

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.387,40
SATIŞ: 1.403,90

Altın fiyatları ne kadar? 27 Temmuz Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 695,80
SATIŞ: 702,80

GRAM ALTIN

ALIŞ: 425,26
SATIŞ: 425,34

Altın fiyatları ne kadar? 27 Temmuz Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 27 Temmuz Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 27 Temmuz Pazartesi döviz kuru...
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 27 Temmuz Pazartesi döviz kuru...
  • SON DAKİKA