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Altın fiyatları ne kadar? 27Nisan Çarşamba gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 27Nisan Çarşamba gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın yükseldi mi? Altını yatırım aracı olarak tercih edenler altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. İşte 27 Nisan Çarşamba güncel, anlık altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 09:09
Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 09:13
Altın fiyatları yükseldi mi? Altın almalı mı yoksa satmalı mı? soruları araştırılıyor. Altını yatırım aracı olarak tercih edenler ve evlenecek olanlar fiyatları yakından takip ediyor. İşte 27 Nisan altın piyasasındaki son durum...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 904,18 TL
SATIŞ: 904,36 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.477,00 TL
SATIŞ: 1.493,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.953,00 TL
SATIŞ: 2.987,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 5.895,00 TL
SATIŞ: 5.951,00 TL