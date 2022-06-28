Altın fiyatları ne kadar? 28 Haziran gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın alacaklar ya da elindeki altını satmak isteyenler fiyatları yakından takip ediyor. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 28 Haziran Salı güncel altın fiyatları...