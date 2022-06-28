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Haberler Galeri Altın fiyatları ne kadar? 28 Haziran gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 28 Haziran gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın alacaklar ya da elindeki altını satmak isteyenler fiyatları yakından takip ediyor. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 28 Haziran Salı güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 09:20 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 09:30
Altın fiyatları ne kadar? 28 Haziran gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor mu? Gram altın bugün ne kadar? sorusu özellikle evlenecekler tarafından araştırılıyor. Altın almalı mı satmalı mı? İşte piyasalardaki son durum...

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Altın fiyatları ne kadar? 28 Haziran gram altın, çeyrek altın fiyatları...

GRAM ALTIN
ALIŞ: 973,73 TL
SATIŞ: 973,89 TL

Altın fiyatları ne kadar? 28 Haziran gram altın, çeyrek altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.593,00 TL
SATIŞ: 1.614,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 28 Haziran gram altın, çeyrek altın fiyatları...

YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.180,00 TL
SATIŞ: 3.229,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 28 Haziran gram altın, çeyrek altın fiyatları...

TAM ALTIN
ALIŞ: 6.360,00 TL
SATIŞ: 6.435,00 TL

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