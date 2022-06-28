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Altın fiyatları ne kadar? 28 Haziran gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 28 Haziran gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın alacaklar ya da elindeki altını satmak isteyenler fiyatları yakından takip ediyor. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 28 Haziran Salı güncel altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 09:20
Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 09:30
Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor mu? Gram altın bugün ne kadar? sorusu özellikle evlenecekler tarafından araştırılıyor. Altın almalı mı satmalı mı? İşte piyasalardaki son durum...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 973,73 TL
SATIŞ: 973,89 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.593,00 TL
SATIŞ: 1.614,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.180,00 TL
SATIŞ: 3.229,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 6.360,00 TL
SATIŞ: 6.435,00 TL