Altın fiyatları ne kadar? 28 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatı...

Altın fiyatları ne kadar? 28 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatı...

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Altın alacaklar ya da elindeki altını satmak isteyenler altın fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte 28 Şubat Pazartesi güncel, anlık altın fiyatları...