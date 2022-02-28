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Haberler Galeri Altın fiyatları ne kadar? 28 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatı...

Altın fiyatları ne kadar? 28 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatı...

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Altın alacaklar ya da elindeki altını satmak isteyenler altın fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte 28 Şubat Pazartesi güncel, anlık altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 09:10
Altın fiyatları ne kadar? 28 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatı...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altını yatırım aracı olarak tercih edenler altın fiyatlarını yakından araştırıyor. İşte 28 Şubat Pazartesi güncel, anlık altın fiyatları...

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Altın fiyatları ne kadar? 28 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatı...

GRAM ALTIN
ALIŞ: 864,39 TL
SATIŞ: 864,58 TL

Altın fiyatları ne kadar? 28 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatı...

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.413,00 TL
SATIŞ: 1.439,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 28 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatı...

YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.829,00 TL
SATIŞ: 2.878,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 28 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatı...

TAM ALTIN
ALIŞ: 5.420,21 TL
SATIŞ: 5.528,37 TL

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