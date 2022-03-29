Altın fiyatları ne kadar? 29 Mart Salı gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın alacaklar ya da elindeki altını satmak isteyenler altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki altın bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 29 Mart Salı altın fiyatları...