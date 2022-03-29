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Altın fiyatları ne kadar? 29 Mart Salı gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 29 Mart Salı gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın alacaklar ya da elindeki altını satmak isteyenler altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki altın bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 29 Mart Salı altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 09:10
Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 09:10
Altını yatırım aracı olarak tercih edenler ve düğün yapacaklar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Altın fiyatları düştü mü? Gram altın bugün ne kadar? İşte 29 Mart Salı güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 916,48 TL
SATIŞ: 916,65 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.488,00 TL
SATIŞ: 1.507,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.975,00 TL
SATIŞ: 3.014,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 5.941,00 TL
SATIŞ: 6.007,00 TL