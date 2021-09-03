Altın fiyatları ne kadar? 3 Eylül Cuma gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 3 Eylül Cuma gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altını yatırım aracı olarak tercih edenler altın fiyatlarını araştırıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın yükseldi mi? İşte 3 Eylül Cuma altın fiyatları....