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Haberler Galeri Altın fiyatları ne kadar? 3 Eylül Cuma gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 3 Eylül Cuma gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altını yatırım aracı olarak tercih edenler altın fiyatlarını araştırıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın yükseldi mi? İşte 3 Eylül Cuma altın fiyatları....

Giriş Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 10:46 Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 10:54
Altın fiyatları ne kadar? 3 Eylül Cuma gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 484,9 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 481,7 liradan tamamladı.

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Altın fiyatları ne kadar? 3 Eylül Cuma gram altın, çeyrek altın fiyatları...

GRAM ALTIN
ALIŞ: 485,00 TL
SATIŞ: 485,08 TL

Altın fiyatları ne kadar? 3 Eylül Cuma gram altın, çeyrek altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 787,00 TL
SATIŞ: 798,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 3 Eylül Cuma gram altın, çeyrek altın fiyatları...

YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.574,00 TL
SATIŞ: 1.597,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 3 Eylül Cuma gram altın, çeyrek altın fiyatları...

TAM ALTIN
ALIŞ: 3.085,52 TL
SATIŞ: 3.146,36 TL

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