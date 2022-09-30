Haberler
Galeri
Altın fiyatları ne kadar? 30 Eylül gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 30 Eylül gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
Altın alacaklar ya da elindeki altını satmak isteyenler fiyatları yakından takip ediyor. Altın bugün ne kadar? Gram altın yükseldi mi? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? soruları araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yükseldi mi? İşte 30 Eylül Cuma güncel altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 09:31
Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 09:43
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın yükseliyor mu? Son günlerde düşüş eğiliminde olan altın fiyatları haftanın son işlem gününde ne kadar oldu? İşte 30 Eylül Cuma altın fiyatları....
GRAM ALTIN
ALIŞ: 994,48 TL
SATIŞ: 994,70 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.629,00 TL
SATIŞ: 1.653,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.249,00 TL
SATIŞ: 3.306,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 6.497,00 TL
SATIŞ: 6.586,00 TL