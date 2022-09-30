Altın fiyatları ne kadar? 30 Eylül gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

Altın alacaklar ya da elindeki altını satmak isteyenler fiyatları yakından takip ediyor. Altın bugün ne kadar? Gram altın yükseldi mi? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? soruları araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yükseldi mi? İşte 30 Eylül Cuma güncel altın fiyatları...