Altın fiyatları ne kadar? 30 Eylül perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 30 Eylül perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altını yatırım aracı olarak tercih edenler altın fiyatlarını araştırıyor. Peki altın bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 30 eylül perşembe anlık altın fiyatları....