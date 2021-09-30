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Altın fiyatları ne kadar? 30 Eylül perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 30 Eylül perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altını yatırım aracı olarak tercih edenler altın fiyatlarını araştırıyor. Peki altın bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 30 eylül perşembe anlık altın fiyatları....
Giriş Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 09:52
Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 09:57
Altın fiyatları yükseldi mi? Çeyrek altın bugün ne kadar? soruları altını yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından araştırılıyor. İşte 30 eylül perşembe günlük altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 494,56 TL
SATIŞ: 494,65 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 803,00 TL
SATIŞ: 815,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.607,00 TL
SATIŞ: 1.630,00 TL
CUMHURİYET ALTIN
ALIŞ: 3.157,04 TL
SATIŞ: 3.219,21 TL