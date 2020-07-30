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Altın fiyatları ne kadar? 30 Temmuz Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 30 Temmuz Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın güne nasıl başladı? Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,60 artışla 437,80 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 710,00 lira, Cumhuriyet altını 2.905,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,60 yükselişle 437,80 liradan işlem gördü. İşte 30 Temmuz Perşembe altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2020 Perşembe 09:15
Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2020 Perşembe 09:24
Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 710,00 lira, Cumhuriyet altını 2.905,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,60 yükselişle 437,80 liradan işlem gördü.
Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 30 Temmuz Perşembe altın fiyatları....
ATA ALTIN
ALIŞ: 2.973,00
SATIŞ: 3.018,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.943,00
SATIŞ: 2.987,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 723,60
SATIŞ: 736,40
GRAM ALTIN
ALIŞ: 440,34
SATIŞ: 440,48
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.441,00
SATIŞ: 1.466,50
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.842,21
SATIŞ: 2.898,64