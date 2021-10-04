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Haberler Galeri Altın fiyatları ne kadar? 4 Ekim Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları....

Altın fiyatları ne kadar? 4 Ekim Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları....

Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? soruları araştırılıyor. Altını yatırım aracı olarak tercih edenler ve özellikle evlenecekler altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. İşte 4 Ekim Pazartesi altın fiyatları....

Giriş Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 09:11 Güncelleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 09:11
Altın fiyatları ne kadar? 4 Ekim Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları....

Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın bugün ne kadar? soruları sabah saatlerinden itibaran araştırılıyor. İşte 4 Ekim Pazartesi anlık altın fiyatları....

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Altın fiyatları ne kadar? 4 Ekim Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları....

GRAM ALTIN
ALIŞ: 501,21 TL
SATIŞ: 501,29 TL

Altın fiyatları ne kadar? 4 Ekim Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları....

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 813,00 TL
SATIŞ: 826,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 4 Ekim Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları....

YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.627,00 TL
SATIŞ: 1.653,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 4 Ekim Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları....

TAM ALTIN
ALIŞ: 3.196,89 TL
SATIŞ: 3.258,73 TL

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