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Altın fiyatları ne kadar? 4 Ekim Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları....
Altın fiyatları ne kadar? 4 Ekim Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları....
Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? soruları araştırılıyor. Altını yatırım aracı olarak tercih edenler ve özellikle evlenecekler altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. İşte 4 Ekim Pazartesi altın fiyatları....
Giriş Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 09:11
Güncelleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 09:11
Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın bugün ne kadar? soruları sabah saatlerinden itibaran araştırılıyor. İşte 4 Ekim Pazartesi anlık altın fiyatları....
GRAM ALTIN
ALIŞ: 501,21 TL
SATIŞ: 501,29 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 813,00 TL
SATIŞ: 826,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.627,00 TL
SATIŞ: 1.653,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.196,89 TL
SATIŞ: 3.258,73 TL