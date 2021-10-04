Altın fiyatları ne kadar? 4 Ekim Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları....

Altın fiyatları ne kadar? 4 Ekim Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları....

Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? soruları araştırılıyor. Altını yatırım aracı olarak tercih edenler ve özellikle evlenecekler altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. İşte 4 Ekim Pazartesi altın fiyatları....