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Haberler Galeri Altın fiyatları ne kadar? 4 Şubat gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 4 Şubat gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın alacaklar ya da altın satmak isteyenler fiyatları araştırıyor. Peki altın bugüne nasıl başladı? Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte 4 Şubat cuma altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 4 Şubat 2022 Cuma 08:59 Güncelleme Tarihi: 4 Şubat 2022 Cuma 08:59
Altın fiyatları ne kadar? 4 Şubat gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın düştü mü? Gram altın ne kadar? soruları altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Peki altın bugüne nasıl başladı? İşte 4 Şubat cuma güncel, anlık altın fiyatları....

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Altın fiyatları ne kadar? 4 Şubat gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

GRAM ALTIN
ALIŞ: 788,13 TL
SATIŞ: 788,27 TL

Altın fiyatları ne kadar? 4 Şubat gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.279,00 TL
SATIŞ: 1.303,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 4 Şubat gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.566,00 TL
SATIŞ: 2.607,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 4 Şubat gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

TAM ALTIN
ALIŞ: 5.038,87 TL
SATIŞ: 5.138,92 TL

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