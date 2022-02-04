Altın fiyatları ne kadar? 4 Şubat gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın alacaklar ya da altın satmak isteyenler fiyatları araştırıyor. Peki altın bugüne nasıl başladı? Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte 4 Şubat cuma altın fiyatları...