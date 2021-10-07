HaberlerGaleriAltın fiyatları ne kadar? 7 Ekim Perşembe gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 7 Ekim Perşembe gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Altını yatırım aracı olarak tercih edenler altın fiyatlarını yakından araştırıyor. İşte 7 Ekim Perşembe güncel, anlık altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 10:12
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Altın fiyatları yükseldi mi? Çeyrek altın bugün ne kadar? Dün kapanışta çeyrek altın 815,00 lira, Cumhuriyet altını 3.336,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,80 yükselişle 503,20 liradan işlem gördü. İşte 7 Ekim Perşembe güncel altın fiyatları....