Altın fiyatları ne kadar? 7 Ekim Perşembe gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları yükseldi mi? Çeyrek altın bugün ne kadar? Dün kapanışta çeyrek altın 815,00 lira, Cumhuriyet altını 3.336,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,80 yükselişle 503,20 liradan işlem gördü. İşte 7 Ekim Perşembe güncel altın fiyatları....