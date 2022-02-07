Altın fiyatları ne kadar? 7 Şubat Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın yeni haftaya nasıl başladı? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte 7 Şubat Pazartesi güncel, anlık altın fiyatları...