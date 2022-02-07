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Haberler Galeri Altın fiyatları ne kadar? 7 Şubat Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 7 Şubat Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın yeni haftaya nasıl başladı? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte 7 Şubat Pazartesi güncel, anlık altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2022 Pazartesi 08:49 Güncelleme Tarihi: 7 Şubat 2022 Pazartesi 08:51
Altın fiyatları ne kadar? 7 Şubat Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın alacak ya da satacak olanlar altın fiyatlarında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Peki altın yeni haftaya hangi rakamlarla başladı? Gram altın yükseldi mi? İşte 7 Şubat Pazartesi altın fiyatları....

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Altın fiyatları ne kadar? 7 Şubat Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...

GRAM ALTIN
ALIŞ: 789,59 TL
SATIŞ: 789,72 TL

Altın fiyatları ne kadar? 7 Şubat Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.280,00 TL
SATIŞ: 1.305,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 7 Şubat Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...

YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.568,00 TL
SATIŞ: 2.611,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 7 Şubat Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...

TAM ALTIN
ALIŞ: 5.041,98 TL
SATIŞ: 5.140,19 TL

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