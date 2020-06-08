Altın fiyatları ne kadar? 8 Haziran gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın yükseldi mi? soruları özellikle güvenli liman altını yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta cuma günü İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 595,00 lira, Cumhuriyet altını 2.436,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,97 düşüşle 366,70 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 8 Haziran Pazartesi altın fiyatları...