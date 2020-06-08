Altın fiyatları ne kadar? 8 Haziran gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçen hafta yüzde 3,63 kayıpla 366,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,60 azalışla 2.436,00 lira oldu. Önceki hafta 617,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, geçen hafta 595,00 liraya düştü. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 8 Haziran Pazartesi altın fiyatları....