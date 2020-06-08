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Haberler Galeri Altın fiyatları ne kadar? 8 Haziran gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 8 Haziran gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın yükseldi mi? soruları özellikle güvenli liman altını yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta cuma günü İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 595,00 lira, Cumhuriyet altını 2.436,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,97 düşüşle 366,70 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 8 Haziran Pazartesi altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 8 Haziran 2020 Pazartesi 09:04 Güncelleme Tarihi: 8 Haziran 2020 Pazartesi 09:13
Altın fiyatları ne kadar? 8 Haziran gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçen hafta yüzde 3,63 kayıpla 366,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,60 azalışla 2.436,00 lira oldu. Önceki hafta 617,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, geçen hafta 595,00 liraya düştü. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 8 Haziran Pazartesi altın fiyatları....

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Altın fiyatları ne kadar? 8 Haziran gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

GRAM ALTIN
ALIŞ: 367,55 TL
SATIŞ: 367,60 TL

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 599,60 TL
SATIŞ: 607,50 TL

Altın fiyatları ne kadar? 8 Haziran gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.199,30 TL
SATIŞ: 1.214,90 TL

TAM ALTIN
ALIŞ: 2.366,68 TL
SATIŞ: 2.412,65 TL

Altın fiyatları ne kadar? 8 Haziran gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

CUMHURİYET ALTIN
ALIŞ: 2.453,00 TL
SATIŞ: 2.490,00 TL

ATA ALTIN
ALIŞ: 2.456,50 TL
SATIŞ: 2.500,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 8 Haziran gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 8 Haziran gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 8 Haziran gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...
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