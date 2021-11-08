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Haberler Galeri Altın fiyatları ne kadar? 8 Kasım Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 8 Kasım Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Altını yatırım aracı olarak tercih edenler altın fiyatlarını yakından araştırıyor. İşte 8 Kasım Pazartesi güncel altın fiyatları....

Giriş Tarihi: 8 Kasım 2021 Pazartesi 08:53 Güncelleme Tarihi: 8 Kasım 2021 Pazartesi 08:53
Altın fiyatları ne kadar? 8 Kasım Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Geçtiğimiz hafta kapanışta çeyrek altın 908,00 lira, Cumhuriyet altını 3.718,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,09 yükselişle 561,20 liradan işlem gördü.

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Altın fiyatları ne kadar? 8 Kasım Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...

GRAM ALTIN
ALIŞ: 565,94 TL
SATIŞ: 566,05 TL

Altın fiyatları ne kadar? 8 Kasım Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 900,00 TL
SATIŞ: 925,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 8 Kasım Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...

YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.801,00 TL
SATIŞ: 1.861,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 8 Kasım Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...

TAM ALTIN
ALIŞ: 3.610,65 TL
SATIŞ: 3.681,52 TL

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