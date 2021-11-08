Altın fiyatları ne kadar? 8 Kasım Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 8 Kasım Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Altını yatırım aracı olarak tercih edenler altın fiyatlarını yakından araştırıyor. İşte 8 Kasım Pazartesi güncel altın fiyatları....