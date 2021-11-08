HaberlerGaleriAltın fiyatları ne kadar? 8 Kasım Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 8 Kasım Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Altını yatırım aracı olarak tercih edenler altın fiyatlarını yakından araştırıyor. İşte 8 Kasım Pazartesi güncel altın fiyatları....
Giriş Tarihi: 8 Kasım 2021 Pazartesi 08:53Güncelleme Tarihi: 8 Kasım 2021 Pazartesi 08:53
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Geçtiğimiz hafta kapanışta çeyrek altın 908,00 lira, Cumhuriyet altını 3.718,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,09 yükselişle 561,20 liradan işlem gördü.