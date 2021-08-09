Altın fiyatları ne kadar? 9 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları....

Altın fiyatları ne kadar? 9 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları....

Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın almak ya da elindeki altını satmak isteyenler fiyatları araştırıyor. İşte 9 Ağustos Pazartesi güncel anlık altın fiyatları....