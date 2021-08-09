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Haberler Galeri Altın fiyatları ne kadar? 9 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları....

Altın fiyatları ne kadar? 9 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları....

Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın almak ya da elindeki altını satmak isteyenler fiyatları araştırıyor. İşte 9 Ağustos Pazartesi güncel anlık altın fiyatları....

Giriş Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 09:07 Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 09:12
Altın fiyatları ne kadar? 9 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları....

Altın yeni haftaya nasıl başladı? Çeyrek altın yükseldi mi? Gram altın bugün ne kadar? soruları araştırılıyor. İşte 9 Ağustos Pazartesi güncel altın fiyatları....

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Altın fiyatları ne kadar? 9 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları....

GRAM ALTIN
ALIŞ: 483,94 TL
SATIŞ: 484,06 TL

Altın fiyatları ne kadar? 9 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları....

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 785,00 TL
SATIŞ: 802,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 9 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları....

YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.571,00 TL
SATIŞ: 1.604,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 9 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları....

TAM ALTIN
ALIŞ: 3.131,25 TL
SATIŞ: 3.191,83 TL

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