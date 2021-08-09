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Altın fiyatları ne kadar? 9 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları....
Altın fiyatları ne kadar? 9 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları....
Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın almak ya da elindeki altını satmak isteyenler fiyatları araştırıyor. İşte 9 Ağustos Pazartesi güncel anlık altın fiyatları....
Giriş Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 09:07
Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 09:12
Altın yeni haftaya nasıl başladı? Çeyrek altın yükseldi mi? Gram altın bugün ne kadar? soruları araştırılıyor. İşte 9 Ağustos Pazartesi güncel altın fiyatları....
GRAM ALTIN
ALIŞ: 483,94 TL
SATIŞ: 484,06 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 785,00 TL
SATIŞ: 802,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.571,00 TL
SATIŞ: 1.604,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.131,25 TL
SATIŞ: 3.191,83 TL