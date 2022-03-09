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Altın fiyatları ne kadar? 9 Mart Çarşamba gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 9 Mart Çarşamba gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. Altın alacaklar ya da elindeki altını satmak isteyenler fiyatları yakından takip ediyor. İşte 9 Mart Çarşamba güncel altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 9 Mart 2022 Çarşamba 08:54
Güncelleme Tarihi: 9 Mart 2022 Çarşamba 08:55
Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İşte 9 Mart Çarşamba güncel altın fiyatları....
GRAM ALTIN
ALIŞ: 959,41 TL
SATIŞ: 959,65 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 959,65 TL
SATIŞ: 1.583,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.111,00 TL
SATIŞ: 3.166,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 6.028,65 TL
SATIŞ: 6.150,67 TL