Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları hatfanın üçüncü gününde nasıl başladı? soruları altını yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından araştırılıyor. İşte 30 Nisan Pazartesi güncel, canlı altın fiyatları...

AA Giriş Tarihi : 30 Nisan 2025 11:29 Son Güncelleme : 30 Nisan 2025 11:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





