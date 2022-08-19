ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Gram ve çeyrek altın güncel fiyatlar nasıl?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Gram ve çeyrek altın güncel fiyatlar nasıl?

Merkez Bankası faiz kararının ardından altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Gram ve çeyrek altın güncel fiyatları nasıl? Altın fiyatları, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararları ve faiz indirimlerinin kamuoyuna duyurulmasının ardından en merak edilen ve araştırılan konu haline geldi. Merkez Bankası yılın 8. Toplantısı olan Ağustos ay toplantısında faizleri 100 puan indirdi. Dolar kurunda hareketliliğe sebebiyet veren faiz kararından sonra güncel altın fiyatları takip ediliyor. İşte, 19 Ağustos 2022 gram, çeyrek ve ata altın fiyatlarındaki son durum…