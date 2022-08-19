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Haberler Galeri ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Gram ve çeyrek altın güncel fiyatlar nasıl?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Gram ve çeyrek altın güncel fiyatlar nasıl?

Merkez Bankası faiz kararının ardından altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Gram ve çeyrek altın güncel fiyatları nasıl? Altın fiyatları, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararları ve faiz indirimlerinin kamuoyuna duyurulmasının ardından en merak edilen ve araştırılan konu haline geldi. Merkez Bankası yılın 8. Toplantısı olan Ağustos ay toplantısında faizleri 100 puan indirdi. Dolar kurunda hareketliliğe sebebiyet veren faiz kararından sonra güncel altın fiyatları takip ediliyor. İşte, 19 Ağustos 2022 gram, çeyrek ve ata altın fiyatlarındaki son durum…

Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 11:27
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Gram ve çeyrek altın güncel fiyatlar nasıl?

18 Ağustos 2022 tarihinde açıklanan Türkiye Merkez Bankası faiz kararlarının ardından altın fiyatlarında hareketlilik yaşanmaya başladı. Altın fiyatlarındaki devam eden hareketlilik piyasaları ve yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Peki altın fiyatlarındaki ve piyasadaki son durum nasıl? İşte detaylar...

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Gram ve çeyrek altın güncel fiyatlar nasıl?

GRAM ALTIN FİYATLARI 19 AĞUSTOS 2022

Gram altın fiyatları 19 Ağustos Cuma günü saat 08:30'da kaydedilen güncel verilere göre 1.021,78 lira alış ve 1.032,65 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Gram ve çeyrek altın güncel fiyatlar nasıl?

19 AĞUSTOS ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 19 Ağustos günü kaydedilen verilere göre 1.629,50 lira alış ve 1665,46 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Gram ve çeyrek altın güncel fiyatlar nasıl?

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

1.018,44

1.018,63

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Gram ve çeyrek altın güncel fiyatlar nasıl?

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.756,69

1.757,25

YARIM ALTIN FİYATI

3.248,81

3.330,93

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