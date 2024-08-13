Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,40 düşüşle 2 bin 658 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 400 liradan ve Cumhuriyet altını 17 bin 540 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı dün yükseliş eğiliminde hareket ederek günü 2 bin 472 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesinden tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,30 altında 2 bin 464 dolar seviyesinde bulunuyor.



Dünya genelinde enflasyon endişeleri yerini yavaş yavaş resesyon korkusuna bırakırken, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin tamamen ortadan kalkmaması varlık fiyatlarındaki oynaklığı sınırlıyor.