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Altın fiyatları yükselecek mi? 1 Eylül Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatları yükselecek mi? 1 Eylül Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? soruları yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,32 artışla 467,70 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 756,00 lira, Cumhuriyet altını 3.103,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,32 yükselişle 467,70 liradan işlem gördü. Peki altın bugün ne kadar oldu? İşte 2 Eylül Çarşamba altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 2 Eylül 2020 Çarşamba 09:34
Güncelleme Tarihi: 2 Eylül 2020 Çarşamba 09:46
Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? soruları özellikle altını yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından yoğun olarak araştırılıyor.
Altın kurundaki hareketlenme sebebiyle uzmanlardan da önemli yorumlar ve kritik uyarılar gelmeye devam ediyor.
ATA ALTIN
Alış: 3.104,30
Satış: 3.121,40
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 3.090,00
Satış: 3.136,00
GRAM ALTIN
Alış: 464,90
Satış: 464,99
YARIM ALTIN
Alış: 1.504,80
Satış: 1.528,30
ÇEYREK ALTIN
Alış: 754,70
Satış: 762,70
TAM ALTIN
Alış: 2.981,79
Satış: 3.039,49