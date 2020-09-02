Haberler Galeri Altın fiyatları yükselecek mi? 1 Eylül Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları yükselecek mi? 1 Eylül Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? soruları yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,32 artışla 467,70 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 756,00 lira, Cumhuriyet altını 3.103,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,32 yükselişle 467,70 liradan işlem gördü. Peki altın bugün ne kadar oldu? İşte 2 Eylül Çarşamba altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 2 Eylül 2020 Çarşamba 09:34 Güncelleme Tarihi: 2 Eylül 2020 Çarşamba 09:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





