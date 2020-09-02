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Haberler Galeri Altın fiyatları yükselecek mi? 1 Eylül Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları yükselecek mi? 1 Eylül Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? soruları yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,32 artışla 467,70 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 756,00 lira, Cumhuriyet altını 3.103,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,32 yükselişle 467,70 liradan işlem gördü. Peki altın bugün ne kadar oldu? İşte 2 Eylül Çarşamba altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 2 Eylül 2020 Çarşamba 09:34 Güncelleme Tarihi: 2 Eylül 2020 Çarşamba 09:46
Altın fiyatları yükselecek mi? 1 Eylül Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? soruları özellikle altını yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından yoğun olarak araştırılıyor.

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Altın fiyatları yükselecek mi? 1 Eylül Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın kurundaki hareketlenme sebebiyle uzmanlardan da önemli yorumlar ve kritik uyarılar gelmeye devam ediyor.

Altın fiyatları yükselecek mi? 1 Eylül Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

ATA ALTIN

Alış: 3.104,30
Satış: 3.121,40

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.090,00
Satış: 3.136,00

Altın fiyatları yükselecek mi? 1 Eylül Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Alış: 464,90
Satış: 464,99

YARIM ALTIN

Alış: 1.504,80
Satış: 1.528,30

Altın fiyatları yükselecek mi? 1 Eylül Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN

Alış: 754,70
Satış: 762,70

TAM ALTIN

Alış: 2.981,79
Satış: 3.039,49

Altın fiyatları yükselecek mi? 1 Eylül Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları yükselecek mi? 1 Eylül Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
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30 sn kaldı Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 2 Eylül Çarşamba döviz kuru...
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 2 Eylül Çarşamba döviz kuru...
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