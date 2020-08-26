Altın fiyatları yükselecek mi? 26 Ağustos Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? soruları yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 741,00 lira, Cumhuriyet altını 3.033,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 düşüşle 457,20 liradan işlem gördü. Son dönemlerde dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki altın bugün ne kadar oldu? İşte 26 Ağustos Çarşamba altın fiyatları...