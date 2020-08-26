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Haberler Galeri Altın fiyatları yükselecek mi? 26 Ağustos Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları yükselecek mi? 26 Ağustos Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? soruları yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 741,00 lira, Cumhuriyet altını 3.033,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 düşüşle 457,20 liradan işlem gördü. Son dönemlerde dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki altın bugün ne kadar oldu? İşte 26 Ağustos Çarşamba altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:04 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:11
Altın fiyatları yükselecek mi? 26 Ağustos Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? soruları özellikle altını yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından yoğun olarak araştırılıyor.

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Altın fiyatları yükselecek mi? 26 Ağustos Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın piyasasında, en düşük 457 bin 900, en yüksek ise 461 bin 650 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 düşüşle 458 bin 500 liradan tamamladı.

Altın fiyatları yükselecek mi? 26 Ağustos Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, gramı geçen haftalara göre ortalama 25 lira düşen altınla ilgili, fiyatların düşüşünün devam edeceğini söyledi. Başman, altının yatırımcısına zarar ettirmediğini söyleyerek, "Altının ons bazında bin 900 doların altına düşmesini bekliyoruz. Bazı hareketler fiyatın çok hızlı bir şekilde yukarı tırmanmasına yol açabilir. Bunun içinde küçük yatırımcılarımızın konuyu çok yakın takip etmelerini tavsiye ediyorum" uyarısında bulundu.

Altın fiyatları yükselecek mi? 26 Ağustos Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Gram altının fiyatı tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 488 lirayı gördü. Daha sonra devletin aldığı önlemlerle altın fiyatları geçen hafta 447 liraya kadar geriledi. Ateşi düşen altın, şu anda 457 lira seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatları yükselecek mi? 26 Ağustos Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan dengesizlik ise sektörü olumsuz etkiledi. Korona virüs nedeniyle geçen yıla göre yüksek seyreden ve sürekli artıp düşen fiyatlardan dolayı kuyumcular iş yapamaz hale geldi.

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