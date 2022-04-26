Altın fiyatları yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 26 Nisan güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son durum ne? Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın almak ya da elindeki altını satmak isteyenler fiyatlarda yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki altın bugüne nasıl başladı? Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın ne kadar? İşte 26 Nisan Salı güncel, anlık altın fiyatları...