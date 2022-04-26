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Haberler Galeri Altın fiyatları yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 26 Nisan güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 26 Nisan güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son durum ne? Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın almak ya da elindeki altını satmak isteyenler fiyatlarda yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki altın bugüne nasıl başladı? Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın ne kadar? İşte 26 Nisan Salı güncel, anlık altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 09:41 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 09:43
Altın fiyatları yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 26 Nisan güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın yükseldi mi? Çeyrek altın bugün ne kadar? soruları altını yatırım aracı olarak seçenler ve evlenecekler tarafından araştırılıyor. İşte 26 Nisan Salı güncel, anlık altın fiyatları...

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Altın fiyatları yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 26 Nisan güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN
ALIŞ: 904,44 TL
SATIŞ: 904,66 TL

Altın fiyatları yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 26 Nisan güncel altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.479,00 TL
SATIŞ: 1.495,00 TL

Altın fiyatları yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 26 Nisan güncel altın fiyatları...

YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.956,00 TL
SATIŞ: 2.990,00 TL

Altın fiyatları yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 26 Nisan güncel altın fiyatları...

TAM ALTIN
ALIŞ: 5.903,00 TL
SATIŞ: 5.959,00 TL

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