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Altın fiyatlarında son durum! Gram ve çeyrek ne kadar oldu? 12 Eylül Çarşamba güncel altın fiyatları

Son dakika haberleri... Altın fiyatlarının güncel durumu yatırımcının takibinde. Altın anlık gelişmelerden etkileniyor. Altının ons değerlerindeki gelişmeleri ne seyirde? 1 Gram altın ne kadar? 12 Eylül Çarşamba güncel gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altın fiyatları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 12.09.2024 10:20 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 10:29

Altın fiyatlarında son durum! Gram ve çeyrek ne kadar oldu? 12 Eylül Çarşamba güncel altın fiyatları

Küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyon verileri belli oldu. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilere paralel arttı. Açıklanan rakamlarla birlikte altında düşüş meydana geldi. Çeyrek, gram ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? Altın fiytalarında son durum nedir? Altın alınmalı mı satılmalı mı? 12 Eylül Çarşamba güncel altın fiyatları...

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Altın fiyatlarında son durum! Gram ve çeyrek ne kadar oldu? 12 Eylül Çarşamba güncel altın fiyatları

ABD'de dün açıklanan veriler sonucunda ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 2,5 aylık enflasyon ise yüzde 0,2 oldu. Yılık enflasyon değeri 2021 şubat ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Piyasayı yakından takip edenler altının alış-satışını yakından takip ediyor. Güncel gram altın fiyatı 2 bin 756 TL'den başlarken, altının ONS fiyatı 2 bin 520 TL dolardan işlem görüyor.

12 Eylül 2024 tarihli çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları şu şekilde;

Altın fiyatlarında son durum! Gram ve çeyrek ne kadar oldu? 12 Eylül Çarşamba güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.755,88

Satış: 2.756,40

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.520,13

Satış: 2.520,55

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.465,60

Satış: 4.568,77

Altın fiyatlarında son durum! Gram ve çeyrek ne kadar oldu? 12 Eylül Çarşamba güncel altın fiyatları

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 18.502,00

Satış: 18.781,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 8.903,30

Satış: 9.137,54

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 18.420,62

Satış: 18.889,83