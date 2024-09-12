Altın fiyatlarında son durum! Gram ve çeyrek ne kadar oldu? 12 Eylül Çarşamba güncel altın fiyatları

Küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyon verileri belli oldu. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilere paralel arttı. Açıklanan rakamlarla birlikte altında düşüş meydana geldi. Çeyrek, gram ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? Altın fiytalarında son durum nedir? Altın alınmalı mı satılmalı mı? 12 Eylül Çarşamba güncel altın fiyatları...