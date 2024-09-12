Altın fiyatlarında son durum! Gram ve çeyrek ne kadar oldu? 12 Eylül Çarşamba güncel altın fiyatları
Son dakika haberleri... Altın fiyatlarının güncel durumu yatırımcının takibinde. Altın anlık gelişmelerden etkileniyor. Altının ons değerlerindeki gelişmeleri ne seyirde? 1 Gram altın ne kadar? 12 Eylül Çarşamba güncel gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 12.09.2024 10:20Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 10:29
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Küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyon verileri belli oldu. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilere paralel arttı. Açıklanan rakamlarla birlikte altında düşüş meydana geldi. Çeyrek, gram ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? Altın fiytalarında son durum nedir? Altın alınmalı mı satılmalı mı? 12 Eylül Çarşamba güncel altın fiyatları...
ABD'de dün açıklanan veriler sonucunda ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 2,5 aylık enflasyon ise yüzde 0,2 oldu. Yılık enflasyon değeri 2021 şubat ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Piyasayı yakından takip edenler altının alış-satışını yakından takip ediyor. Güncel gram altın fiyatı 2 bin 756 TL'den başlarken, altının ONS fiyatı 2 bin 520 TL dolardan işlem görüyor.
12 Eylül 2024 tarihli çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları şu şekilde;